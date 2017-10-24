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Депутаты хотят ужесточить наказание для пешеходов за нарушение ПДД

Сейчас им грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей

Член думского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров из «Единой России» рассказал, что депутаты Госдумы намерены внести законопроект об увеличении штрафов для пешеходов за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД).

По словам Байгускарова, наказание для них должно быть соизмеримо штрафу для водителей за отказ уступить дорогу пешеходу, сообщает ТАСС. Депутат поясняет, что ответственность должны нести все участники дорожного движения, которые провоцируют ДТП.

По действующему законодательству нарушение пешеходом ПДД влечет за собой предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Тогда как для водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам, штраф составляет 2,5 тысячи рублей.

Ранее «Практика» писала о том, что Госдума приняла проект закона о повышении размера штрафов для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам.


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