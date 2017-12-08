Депутаты хотят ужесточить наказание за телефонный терроризм

Павел Крашенинников, Василий Пискарев и спикер нижней платы Вячеслав Володин внесли на обсуждение депутатов инициативу об ужесточении наказания за телефонный терроризм.

В настоящее время за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Они же предлагают увеличить этот срок до 10 лет, сообщает ТАСС.

По словам Крашенинникова к подобным объектам относятся организации систем здравоохранения, дошкольного воспитания, спортивно-оздоровительные учреждения и ряд других.

В случае, если телефонные террористы действуют “в целях дестабилизации деятельности органов власти”, то им будет грозить от шести до восьми лет лишения свободы. Максимальный срок (до 10 лет) будет грозить тем, чье деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия.

Ранее Praktika.ru писала о том, что в ЛДПР предложили приравнять телефонный терроризм к реальному.