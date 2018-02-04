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04 февраля, в 18:05
Новости

Депутаты из Германии удивились крымским дорогам

Немецкая делегация прибыла в регион с официальным визитом

Депутаты из Германии, посетившие с официальным визитом Крым, удивились качеству дорог в регионе. Об этом рассказал заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, передают РИА Новости.

Известно, что делегация немецкого парламентария пробудет в Крыму до 9 февраля. По словам Гемпеля, депутаты остались довольны визитом и смогли сами убедиться, что «в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет».

Также гости из Германии были удивлены хорошими дорогами в регионе.

«Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», – подчеркнул Юрий Гемпель.


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