Депутаты из Германии удивились крымским дорогам

Депутаты из Германии, посетившие с официальным визитом Крым, удивились качеству дорог в регионе. Об этом рассказал заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, передают РИА Новости.

Известно, что делегация немецкого парламентария пробудет в Крыму до 9 февраля. По словам Гемпеля, депутаты остались довольны визитом и смогли сами убедиться, что «в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет».

Также гости из Германии были удивлены хорошими дорогами в регионе.

«Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», – подчеркнул Юрий Гемпель.