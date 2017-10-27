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27 октября, в 17:39
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Депутаты Каталонии выбрали независимость от Испании

Референдум о независимости региона прошел 1 октября

По итогам референдума парламент Каталонии принял решение о независимости от Испании. В ответ представитель испанского правительства Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе. 

В ходе тайного голосования депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании, сообщает «Интерфакс».

Глава правительства Испании Мариано Рахой в ответ на резолюции о независимости республики опубликовал в своем Twitter сообщение с обещанием, что законность в Каталонии будет восстановлена.

Решение каталонского парламента повлияло на экономическую ситуацию. После референдума в Каталонии курс евро по отношению к доллару на рынке Forex снизился до минимального с конца июля значения — 1,159 доллара за 1 евро.


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