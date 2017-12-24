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Депутаты предлагают создать в РФ зоополицию

С данной инициативой выступили в заксобрании Ленинградской области

Парламентарии Законодательного собрания Ленинградской области предлагают создать при МВД особое подразделение по вопросам содержания и охраны животных.

Как сообщает RT, инициатором проекта стал депутат Владимир Петров, который намерен уже в понедельник, 25 декабря, направить на имя главы ЗакСа Ленобласти соответствующие документы.

Петров отметил, что на сегодняшний день в России отсутствуют организации, отвечающие за решение проблем зоозащиты, что зачастую приводит к печальным последствиям. Он подчеркнул, что иногда люди самостоятельно пытаются справиться с обилием безнадзорных животных, используя для этого крайне негуманные методы.

“Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены”, – заявил депутат.

Если вышестоящие власти одобрят проект создания зоополиции, то сотрудники данного подразделения будут заниматься расследованием фактов жестокого обращения с животными, нападений животных на людей, а также проблемами брошенных животных.

Также Владимир Петров добавил, что подобный опыт уже давно и вполне успешно применяется во многих странах Европы, и это помогло сократить количество безнадзорных животных на улицах.

Ранее Praktika.ru писала о том, что в России будет ужесточаться наказание за жестокое обращение с животными.


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