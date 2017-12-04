Депутат предлагает возвращать деньги за авиабилет при задержке рейса

Депутат Госдумы от “Справедливой России” Игорь Ананских рассказал журналистам, что он разработал законопроект, обязывающий авиакомпании возвращать деньги за билет пассажиру в случае задержки рейса более чем на три часа. Парламентарий обещает внести документ в Госдуму до 10 декабря.

“Планируем внести законопроект на этой неделе. Смысл его очень простой: если по вине авиакомпании рейс задерживается на три и более часа, по желанию пассажира она будет обязана выплатить ему прямо в аэропорту полную стоимость этого билета”, – цитирует его РИА Новости.

Ананских уточняет, что мера будет действовать только в случае вины авиаперевозчика, а не в связи с погодными условиями. Также не будет учитываться тариф (возвратные или невозвратные билеты).

В понедельник, 4 декабря, в московских аэропортах в связи со снегопадом было задержано или отменено около 300 рейсов. Только в аэропорту Шереметьево было отменено 30 рейсов, а еще 41 самолет задержан.

Ранее «Практика» писала о том, что мощный снегопад на сутки обрушился на Москву.