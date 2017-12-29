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Дети просят у Деда Мороза скатерть-самобранку и гаджеты

Ответы на письма получат все в течение года

Дети, которые отправили письма всероссийскому Деду Морозу в Великом Устюге, просят у него современные гаджеты и сказочные вещи.

Среди пожеланий есть хвост русалки, скатерть-самобранка и эликсир вечной жизни, сообщает РИА Новости. “Дети просят у Деда Мороза сенсорный телефон или планшет, современные гаджеты, куклу Монстр Хай, конструктор Лего, гироскутеры. Среди необычных просьб — эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку, волшебные камни”, — рассказала директор АО “Почта Деда Мороза” Людмила Суранова.

По ее словам, Дед Мороз сначала отвечает детям на добрые и творческие письма. Выбирает письма от детей-сирот и отвечает не только детям, но и взрослым. Ответы на письма обещает прислать в течение года.

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