Дети с ограниченными возможностями потренируются с футболистами сборной России

В четверг, 5 октября, на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» пройдет общекомандное занятие футбольной сборной России, в котором поучаствуют 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает спортивное издание «Чемпионат», юные участники тренировки национальной команды занимаются по программе «Лыжи мечты».

Отмечается, что занятие пройдет в преддверии встречи сборной России с коллективом из Южной Кореи. Детям предложили не только потренироваться с лучшими футболистами страны, но и посетить вышеупомянутый матч, который пройдет в субботу, 7 октября.

Игра между национальными командами из РФ и Южной Кореи состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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