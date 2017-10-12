Дети-сироты получили новые квартиры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 60 детей из интернатов, получили квартиры в благоустроенных домах.

За программой обеспечения таких детей жильем следит губернатор города Евгений Куйвашев, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

На церемонии вручения ключей новоселам присутствовали Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и замдиректора Фонда жилстроительства Людмила Коломина.

В рамках действующей в регионе программы на строительство квартир в жилом комплексе «Рудный» в прошлом году из фонда жилищного строительства было выделено более 120 миллионов рублей. Из областного бюджета на эти цели потратили более 80 миллионов рублей. Остальные деньги поступили из федерального бюджета. В ЖК «Рудный», расположенном на улице Круговой, общая жилая площадь составляет почти 2,2 тысячи квадратных метров.

Чиновники отметили, что квартиры могут перейти в собственность детей-сирот через пять лет при условии своевременной оплаты коммунальных услуг и содержания в порядке самого жилья. Сейчас на каждого из них оформлены договора специального найма.