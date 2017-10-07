Дети сотрудников ФСБ России вступили в «Юнармию»

Дети служащих на данный момент в отделении военной контрразведки ФСБ Российской Федерации вступили в Военно-патриотическое детско-юношеское движение «Юнармия».

Как сообщает информационное агентство ТАСС, это произошло в преддверии 100-летия основания органов безопасности РФ. Отмечается, что в субботу, 7 октября, 50 парней и девушек принесли присягу в зале Победы Центрального музея Воруженных сил России.

Они поклялись соблюдать традиции отваги и доблести, постоянно защищать слабых, преодолевать любые препятствия в борьбе за справедливость и правду, стремиться быть первыми в спорте и учебе, поддерживать здоровый образ жизни, а также готовиться к служению и созиданию на благо Родины.

Заместитель главы Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Алексей Цыганков после произнесения юношами и девушками клятвенных слов вручил им флаг «Юнармии».