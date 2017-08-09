Детские лагеря начнут открываться только с разрешения Роспотребнадзора

Детские лагеря в новом оздоровительном сезоне, который откроется летом 2018 года, смогут начать свою деятельность только в том случае, если у них будет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Об этом в среду, 9 августа, журналистам рассказала глава ведомства Анна Попова, передает информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что Роспотребнадзор наделен полномочиями выдавать соответствующий документ для учреждений отдыха и оздоровления детей. Закон вступит в силу 10 сентября 2017 года.

«Учреждение для отдыха и оздоровления может открыться только после выдачи ему санитарно-эпидемиологичекого заключения», — цитирует Попову издание.

Она также заявила, что на данный момент для реализации полномочий Роспотребнадзора уже подготовлены все необходимые подзаконные акты.

Ранее «Практика» информировала о советах, которые дал Роспотребнадзор по выбору овощей и фруктов.