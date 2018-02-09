Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 февраля, в 16:37
Новости

Deutsches Theater проведет гастроли в поддержку Серебренникова

Выступления пройдут в московском театре "Гоголь-центр"

Deutsches Theater проведет в московском театре “Гоголь-центр” гастроли в поддержку Кирилла Серебренникова.

Об этом заявил интендант Deutsches Theater Ульрих Хуон, сообщает ТАСС. “Договоренность об обменных гастролях между Deutsches Theater и “Гоголь-центром” была достигнута еще в 2016 году. Режиссеру предъявлено обвинение в мошенничестве, и он находится под домашним арестом. Поэтому наши гастроли мы рассматриваем еще и как акт поддержки Серебренникова”, – сказал Ульрих Хуон.

Гастроли Deutsches Theater состоятся 10 и 11 февраля. Театр представит спектакль “Берлин, Александерплац” в постановке Себастиана Хартмана.

Билеты берлинской труппы Deutsches Theater, основанной в 1882 году, уже раскуплены. “Гоголь-центр”, в свою очередь, покажет на сцене Deutsches Theater два русских спектакля Кирилла Серебренникова: “Машина Мюллер” и “Кафка”.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
09 февраля, в 11:02
«Играть, как артист»: в МГУ фотограф Ельцина раскроет секреты мастерства
Новости
07 февраля, в 13:18
Богатыри — не вы: «Последний богатырь» получил премию «Блокбастер»
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar