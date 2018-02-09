Deutsches Theater проведет гастроли в поддержку Серебренникова

Deutsches Theater проведет в московском театре “Гоголь-центр” гастроли в поддержку Кирилла Серебренникова.

Об этом заявил интендант Deutsches Theater Ульрих Хуон, сообщает ТАСС. “Договоренность об обменных гастролях между Deutsches Theater и “Гоголь-центром” была достигнута еще в 2016 году. Режиссеру предъявлено обвинение в мошенничестве, и он находится под домашним арестом. Поэтому наши гастроли мы рассматриваем еще и как акт поддержки Серебренникова”, – сказал Ульрих Хуон.

Гастроли Deutsches Theater состоятся 10 и 11 февраля. Театр представит спектакль “Берлин, Александерплац” в постановке Себастиана Хартмана.

Билеты берлинской труппы Deutsches Theater, основанной в 1882 году, уже раскуплены. “Гоголь-центр”, в свою очередь, покажет на сцене Deutsches Theater два русских спектакля Кирилла Серебренникова: “Машина Мюллер” и “Кафка”.