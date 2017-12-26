В Москве прошла масштабная диагностика автобусов

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать внеплановую проверку всех городских и частных автобусов.

Как передает ТАСС, данные меры были приняты в связи с аварией на Кутузовском проспекте у станции метро “Славянский бульвар”, в результате которой пострадали люди.

По данным департамента транспорта Москвы, проверку прошли автопарки всех перевозчиков, обслуживающих столичные маршруты. Диагностика, которая включала в себя проверку всех систем и оборудования транспортных средств, завершилась к пяти часам утра. Всего было обследовано около восьми тысяч единиц техники.

Кроме того, в ходе проверки были изучены документы о плановом техобслуживании всех столичных автобусов.

Как ранее писала Praktika.ru, власти Москвы обещали оказать помощь всем пострадавшим в ДТП возле метро станции «Славянский бульвар».