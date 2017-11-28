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28 ноября, в 18:14
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Дирижер Валерий Гергиев выдвинут на премию Grammy

Маэстро номинирован в категории "Лучшая оперная запись"

Российского дирижера Валерия Гергиева номинировали на премию Grammy в категории “Лучшая оперная запись”.

Как сообщает ТАСС, Гергиев номинирован за запись исполнения Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы “Золотой петушок” Римского-Корсакова.

Также на премию выдвинуты известные солисты – Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова. Кроме того, на Grammy номинирован 26-летний российский пианист Даниил Трифонов, который может получить награду за исполнение цикла “Трансцендентных этюдов” Ференца Листа.

Церемония вручения наград пройдет 28 января в Нью-Йорке.

Кроме того, скончавшийся 22 ноября оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно выдвинут на музыкальную премию Grammy в категории “Лучший классический сольный альбом”.


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