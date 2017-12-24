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Для легкоатлетов из РФ разрабатывают регламент участия в ЧМ-2018

Они выступят на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила о намерении разработать регламент участия спортсменов-легкоатлетов в соревнованиях, которые будут проводиться в 2018 году.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ будет основан на регламенте, который был принят для участия нейтральных спортсменов в чемпионате мира, состоявшегося в августе 2017 года в Лондоне.

В частности, IAAF запретила атлетам использование любой национальной символики как в одежде, так и в виде каких-либо рисунков на теле. При этом запрет распорстраняется не только на самих спортсменов, но и на их сопровождающих.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение временно отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики от соревнований, однако спортсменам разрешили выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.


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