Для образовательных учреждений России создадут курс «Права человека»

В России приступили к разработке специализированной учебной программы по правам человека, которая предназначена как для школ, так и для вузов.

Об этом в четверг, 2 ноября, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает информационное агентство «Интерфакс».

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях страны нет специального курса, который бы назывался «Права человека». В связи с этим Москалькова обратилась с этим вопросом к главе государства, а Владимир Путин, в свою очередь, поддержал данную инициативу, ровно как и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», — цитирует омбудсмена издание.

Отмечается, что для участия в разработке данной программы уже были приглашены представители различных общественных организаций.

В заключение Москалькова заявила, что достаточно часто сталкивается с ситуациями, когда человеку уже не помочь, потому что он просто не знал о своих правах и пропустил срок обращения в государственные службы или совершил иные оплошности.

Ранее «Практика» освещала заявление Москальковой по поводу того, что у женщин должно быть право служить в армии Российской Федерации.