Для россиян за рубежом откроют 360 участков на выборах президента

Граждане Российской Федерации, которые в день выборов главы государства 18 марта следующего года будут находиться за рубежом, получат возможность отдать свои голоса в одном из избирательных пунктов за границей.

Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Отмечается, что в среду, 1 ноября, ЦИК утвердит порядок подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента.

Булаев подчеркнул, что документ будет также регулировать норму, затрагивающую тех, кто на момент голосования будет в отпуске, на лечении или в командировке за рубежом.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, за границей будут функционировать примерно 360 избирательных пунктов.

Все зарубежные участки для голосования будут внесены в специальный банк данных, поэтому гражданин РФ сможет заранее выбрать, на каком из предложенных участков он отдаст свой голос за одного из кандидатов в президенты.