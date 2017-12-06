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06 декабря, в 12:23
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Для владельцев электрокаров предложили ввести бесплатные парковки

Преференции можно сформировать на региональном уровне

Глава Минприроды России Сергей Донской выступил на XI Международном форуме “Транспорт России” и предложил ввести преференции для владельцев гибридных и электрических автомобилей.

Он, в частности, предлагает снизить налоги на данный транспорт и обеспечить их владельцев бесплатными стоянками. “Сегодня мы должны понимать, что автомобилисты на гибридных и электрокарах, фактически, доноры экологического благополучия мегаполисов, где до 90% загрязнений воздуха формируют автомобили”, – цитирует Донского ТАСС.

Также Донской подчеркнул, что новые нормы в правилах дорожного движения, определяющие понятие экологического транспорта, позволят сформировать все предложенное им на региональном уровне.

Ранее замглавы Минтранса Николай Асаул не поддержал допуск электрокаров к выделенным полосам, о чем писала «Практика».


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