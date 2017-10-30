Дмитрий Денисов рассказал про Abionic для теста на аллергены

Недавно министерство здравоохранения США одобрило клиническое использование пятиминутного анализа крови на аллергены. Швейцарское устройство фирмы Abionic поступит в продажу в США в начале 2018 года.

Мы пообщались с медицинским директором «Лабораторной службы Хеликс» Дмитрием Денисовым по поводу данного устройства и его эффективности.

«Согласно информации от разработчика, речь идет об исследованиях на специфические антитела класса IgE (иммуноглобулин Е) к 5 респираторным аллергенам, а также уровня суммарного IgE. К этим пяти аллергенам относятся пыльца березы, клещ домашней пыли, аллергены собаки и кошки, а также один из аллергенных белков тимофеевки (травы). Это достаточно распространенные аллергены, и быстрое выявление sIgE к ним в крови является, несомненно, очень полезным диагностическим тестом, тем более в комплексе с определением уровня суммарного IgE», – объяснил эксперт.

Однако, по словам Дмитрия Денисова, такое исследование не позволяет точно определить или опровергнуть наличие аллергии у пациента, так как видов аллергенов несколько сотен, а концентрация общего IgE в крови может быть нормальной даже при наличии сенсибилизации.

Эксперт подчеркнул, что исследований, которые бы сравнивали диагностическую чувствительность и специфичность предложенной методики с хорошо известными на рынке и зарекомендовавшими себя в качестве проверенных, надежных диагностических тестов, пока не публиковалось.