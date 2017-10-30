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30 октября, в 12:10
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Дмитрий Денисов рассказал про Abionic для теста на аллергены

Минздрав США одобрило клиническое использование пятиминутного анализа крови

Недавно министерство здравоохранения США одобрило клиническое использование пятиминутного анализа крови на аллергены. Швейцарское устройство фирмы Abionic поступит в продажу в США в начале 2018 года.

Мы пообщались с медицинским директором «Лабораторной службы Хеликс» Дмитрием Денисовым по поводу данного устройства и его эффективности.

«Согласно информации от разработчика, речь идет об исследованиях на специфические антитела класса IgE (иммуноглобулин Е) к 5 респираторным аллергенам, а также уровня суммарного IgE. К этим пяти аллергенам относятся пыльца березы, клещ домашней пыли, аллергены собаки и кошки, а также один из аллергенных белков тимофеевки (травы). Это достаточно распространенные аллергены, и быстрое выявление sIgE к ним в крови является, несомненно, очень полезным диагностическим тестом, тем более в комплексе с определением уровня суммарного IgE», – объяснил эксперт.

Однако, по словам Дмитрия Денисова, такое исследование не позволяет точно определить или опровергнуть наличие аллергии у пациента, так как видов аллергенов несколько сотен, а концентрация общего IgE в крови может быть нормальной даже при наличии сенсибилизации.

Эксперт подчеркнул, что исследований, которые бы сравнивали диагностическую чувствительность и специфичность предложенной методики с хорошо известными на рынке и зарекомендовавшими себя в качестве проверенных, надежных диагностических тестов, пока не публиковалось.

 


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