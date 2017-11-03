Дмитрий Канаев определил новые возможности стандарта 5G

В России планируют запустить Стандарта 5G. По этому поводу мы получили комментарий Дмитрия Канаева, генерального директора компании Caravan.

«Прежде чем рассуждать о потенциальных возможностях, я бы все же разделил два понятия — технологии и стандарта. Стандарта 5G как такового еще не существует, пока о нем известно только его название и что в нем будет отображен некий набор требований, которым должна будет соответствовать реализация этого стандарта разными вендорами. Пока вроде бы заявлена пропускная способность до 20 Гб в секунду», — сказал Канаев.

Стандарт, по словам эксперта, должен определить, по какому протоколу и на какой частоте должна осуществляться передача данных. А это влечет за собой множество различных возможностей для всех участников рынка связи, и в том числе конкурентных.

«Чтобы внедрение стандарта 5G состоялось на общепринятом уровне, крупные производители электроники должны договориться между собою и выпустить линейку своих 5G-устройств», — отметил гендиректор компании Caravan.

Для желающих пользоваться услугами связи в новом стандарте, по мнению эксперта, это будет означать необходимость покупки новых гаджетов. «Если же говорить о самой новой технологии, то ее внедрение направлено на улучшение пропускной способности базовых станций, расширение канала и улучшение характеристик предоставляемых пользователю услуг – качества связи, скорости, сокращения времени отклика», — подчеркнул Кнаев.

Предполагается, что одной из задач технологии 5G будет снижение потребления электроэнергии.