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24 октября, в 18:59
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Дмитрий Лукьянов высказался за сохранение русских школ в Латвии

Полюбив, узнав, изучив, услышав свой язык, ты начинаешь уважать и чужой

Сценарист, актер и продюсер DLSHOW Дмитрий Лукьянов эксклюзивно для «Практики» прокомментировал переход русских школ в Латвии на латышский язык.

Он считает, что политическая борьба не самый эффективный способ, потому что это публичный конфликт. «Но это очень отрадно, если для 40% русскоязычного населения, а также большой массы почитателей великой культуры сохранится возможность учиться на русском языке», — считает эксперт.

Лукьянов напоминает, что никогда не стоит отвергать основной закон демократии — Свобода выбора! Пусть школы будут. А люди сами выберут, где им учиться, подытожил продюсер DLSHOW.

Ранее «Практика» писала о том, что депутат Европейского парламента намерена бороться за сохранение русских школ в Латвии.


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