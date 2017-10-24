Дмитрий Лукьянов высказался за сохранение русских школ в Латвии

Сценарист, актер и продюсер DLSHOW Дмитрий Лукьянов эксклюзивно для «Практики» прокомментировал переход русских школ в Латвии на латышский язык.

Он считает, что политическая борьба не самый эффективный способ, потому что это публичный конфликт. «Но это очень отрадно, если для 40% русскоязычного населения, а также большой массы почитателей великой культуры сохранится возможность учиться на русском языке», — считает эксперт.

Лукьянов напоминает, что никогда не стоит отвергать основной закон демократии — Свобода выбора! Пусть школы будут. А люди сами выберут, где им учиться, подытожил продюсер DLSHOW.

Ранее «Практика» писала о том, что депутат Европейского парламента намерена бороться за сохранение русских школ в Латвии.