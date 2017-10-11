Дмитрий Маликов побывал в музее ИЗО в Екатеринбурге

Российский певец Дмитрий Маликов в рамках своих гастролей со спектаклем «Перевернуть игру» посетил музей ИЗО в Екатеринбурге.

Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Татьяна Фирстова, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

Маликову понравился музей и выставка русского авангарда «Ясновидцы грядущего». «Все на очень высоком уровне!», — сказал певец. Также он планирует посетить Ельцин Центр.

В музее ИЗО Маликов посмотрел на картины Кандинского, Малевича, Родченко и другие произведения супрематистов и абстракционистов.

Накануне в интернете появился новый клип Дмитрия Маликова под названием «В мире без интернета жить не желаю».

Музей изобразительных искусств — крупнейший художественный музей Урала, основанный в 1936 году. Это культурный центр с выставочной, научно-исследовательской, культурно-образовательной и собирательской деятельностью.