Дмитрий Шиманов: Китай переходит в постиндустриальную стадию развития

Генеральный директор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов эксклюзивно для «Практики» прокомментировал желание китайской компании Haier инвестировать $50 миллионов в строительство завода по производству стиральных машин в Набережных Челнах.

Эксперт поясняет, что китайский бренд планирует выпускать 500 тысяч стиральных машин в год и тем самым метит на долю в 10-15% российского рынка. Этот шаг показывает скрытый потенциал китайских компаний, который до сих пор остается недооцененным практически всеми странами мира.

Китай постепенно переходит из индустриальной стадии развития в постиндустриальную. Помимо контрактного производства, мы видим развитие собственных брендов и их экспансию на зарубежные рынки. Это говорит о том, что китайцы освоили не только навыки производства, но и маркетинга, торговли, финансовой дисциплины и долгосрочного стратегического планирования, продолжает он.

Россия обязательно должна обратить на это внимание, так как в нашей стране на данный момент превалирует «производственный» менталитет. Считается, что производить нужно именно товары, не понимая, что в современном мире основной ценностью является интеллектуальный труд и оказание услуг, а не товары. В Германии, к примеру, 68,9% от объема экономики (ВВП) составляют именно услуги, и лишь 25,7% приходится на производство товаров. Это четко показывает, что успешная экономика не только производит товары, но и капитализирует умственный и творческий капитал своих граждан, подытожил Дмитрий Шиманов.

Ранее «Практика» писала о том, что Haier инвестирует $50 миллионов в завод стиральных машин в Набережных Челнах.