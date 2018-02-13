Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в феврале

В феврале в московских больницах пройдут Дни открытых дверей.

В это время будут читать лекции, проводить экскурсии, консультации и обследования посетителей, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Будущие мамы смогут получить консультации акушеров-гинекологов, пройти обследования, сделать УЗИ. Посетительницы смогут осмотреть боксы для родов и палаты в отделениях, а также ближе познакомиться с работой роддомов Москвы», – сказано в сообщении.

Также в медицинских учреждениях проведут лекции, на которых расскажут о правилах ухода за новорожденными и кормлении детей.

Дни открытых дверей пройдут с 15 по 22 февраля во всех клиниках Москвы.