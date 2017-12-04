Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 декабря, в 18:36
Новости

ДНР призывает Украину обменяться пленными

С таким предложением обратилась к Киеву омбудсмен Донецкой Народной Республики

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова предложила официальным властям Украины произвеси обмен пленными.

Как передает РИА Новости, данный вопрос будет обсуждаться на переговорах, которые предстоит провести гуманитарной подгруппе в столице Республики Беларусь.

Очередное заседание по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится 5 декабря в Минске.

Отмечается, что Украина уже разработала механизмы по процессуальному очищению и подготовке лиц к обмену.

Как заявила Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика полностью готова к процедуре по обмену пленными. Также омбудсмен выразила надежду, что Украина поспособствует скорейшему возвращению всех удерживаемых лиц.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
28 ноября, в 19:14
США обяжет Киев возобновить выплаты жителям Донбасса
Новости
03 декабря, в 11:52
Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в ДНР
Новости
03 декабря, в 18:37
Здание телеканала NewsOne в Киеве заблокировали неизвестные

Оставить комментарий

avatar