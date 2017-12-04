ДНР призывает Украину обменяться пленными

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова предложила официальным властям Украины произвеси обмен пленными.

Как передает РИА Новости, данный вопрос будет обсуждаться на переговорах, которые предстоит провести гуманитарной подгруппе в столице Республики Беларусь.

Очередное заседание по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится 5 декабря в Минске.

Отмечается, что Украина уже разработала механизмы по процессуальному очищению и подготовке лиц к обмену.

Как заявила Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика полностью готова к процедуре по обмену пленными. Также омбудсмен выразила надежду, что Украина поспособствует скорейшему возвращению всех удерживаемых лиц.