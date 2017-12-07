ДНР запустит производство собственных трамваев

Министерство промышленности и торговли Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о местном электротехническом заводе, который приступил к реализации программы, которая позволит наладить выпуск собственных трамваев в провозглашенной республике.

“Мы начнем выпускать трамваи с нуля, они будут более модернизированные по сравнению с тем, что было до этого. На данный момент реализация проекта уже началась”, – цитирует ТАСС заявление ведомства.

В настоящее время сотрудники предприятия заняты разработкой конструкторской документации и других технических деталей проекта. Выпуск первых трамваев намечен на 2018 год.

В августе в Донецке на заводе “Донецкгормаш” началась сборка первых автобусов производства ДНР под маркой “Донбасс”. К концу 2017 года предприятие выпустит около 100 автобусов.

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