До 28 декабря МОК вынесет вердикт относительно спортсменов из России

К 28 декабря эксперты Международного олимпийского комитета решат, кто из российских спортсменов будет допущен к Олимпийским играм-2018, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом заявил официальный представитель Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, который в пятницу, 15 декабря, принял участие во встрече с представителями МОК в Лозанне, передает ТАСС.

Он отметил, что специально созданная экспертная группа МОК в период до 28 декабря вынесет вердикт относительно спортсменов из России, которые выразили желание принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Ранее Praktika.ru писала, что представитель Арубы, страны, в которой нет зимнего спорта, возглавит рабочую группу по реализации решения исполнительного комитета от 5 декабря.