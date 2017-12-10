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10 декабря, в 11:27
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До конца года тяжелоатлеты РФ сдадут экзамен по антидопингу

Это станет обязательным условием вступления в сборную

Теперь спортсменам, чтобы попасть в сборную России по тяжелой атлетике, придется сдать экзамен на знание антидопинговых правил.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), опубликованном в воскресенье, 10 декабря.

Согласно решению исполкома ФТАР, в срок до 31 декабря текущего года все спортсмены, претендующие на вступление в сборную, обязаны пройти тестирование на официальном портале организации.

Ранее сообщалось, что ФТАР на один год была отстранена от участия в соревнованиях исполкомом Международной федерации тяжелой атлетики после перепроверки допинг-проб, взятых перед Олимпийскими играми прошлых лет.


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