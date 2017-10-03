Доисторический кальмар стал последней едой маленького ихтиозавтра

Британские палеонтологи сделали необычную находку: в одной из окаменелостей с Британских островов они обнаружили самого маленького представителя вида ихтиозавров. Его название — Ichthyosaurus communis. Останки вымершей морской рептилии заинтересовали ученых, но то, что они нашли под ребрами животного, впечатлило намного больше. Оказалось, что перед смертью маленький ихтиозавр пообедал доисторическим кальмаром.

Это в корне меняет представление о пищевых привычках динозавров, пишет Historical Biology. Совсем недавно ученые были уверены, что ихтиозавры употребляли в пищу только рыбу, но оказалось, что в их рацион входили и моллюски.

Длина скелета обнаруженной рептилии — 56 сантиметров. Это в два раза меньше, чем длина других представителей вида. У ученых были предположения о том, что это может быть эмбрион, но они их отвергли. BU 5289 (так ученые назвали маленькую рептилию) имела развитый скелет и находилась отдельно от матери, а значит, была уже рождена. На данный момент эта особь является самой маленькой из вида Ichthyosaurus communis.