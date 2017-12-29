Доллар дешевеет в последний рабочий день года

По состоянию на 19:30 по московскому времени индекс доллара уменьшался на 0,42%, до 92,21 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2010 доллара за евро против 1,1942 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к йене снижался до 112,64 иены за доллар со 112,9 иены на предыдущем закрытии. За год индекс доллара потерял почти 10%.

По мнению аналитиков Reuters, это связано с тем, что в начале года курс доллара ощутимо подскочил за счет ожиданий аналитиков реализации обещанного Дональдом Трампом роста ВВП США. Но потом инвесторов что-то смутило и это тут же сказалось на динамике курса доллара.

В последний день 2017 года курс доллара к основным мировым валютам снижается, а индекс доллара за весь уходящий год показал худшую динамику с 2003 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

И так получилось, что самой прибыльной валютой 2017 года стал отнюдь не доллар, а мозамбикский метикал. Его курс вырос на 21% по отношению к доллару США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Но, все-таки самую большую прибыль в 2017 году извлекли владельцы криптовалют. Биткоин вырос на 1500%, и эксперты не устают предупреждать о высоких рисках вложений в криптовалюту.

На втором же месте после мозамбикский метикала идут чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим вариантом инвестиций среди валют, по словам аналитиков, стал узбекский сум, который подешевел на 60%.

Наибольшую выгоду среди тех, кто вложился в сырье, получили владельцы палладия, курс которого вырос на 54%. Медь и алюминий выросли на 29%. А наибольшие потери понесли владельцы природного газа – 27,5% со знаком “минус”по итогам 2017 года.