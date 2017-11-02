Дом Романовых считает российское общество не готовым к монархии

В Российском Доме Романовых считают, что возможность существования монархии в демократической стране не исключена, однако российское общество на данном этапе не готово к такой форме правления.

Такое мнения в четверг, 2 ноября, выразил руководитель канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов, передает РИА Новости.

Он добавил, что демократия не является полной противоположностью монархии.

«В любом государстве присутствуют все три принципа: и монархический, и аристократический, и демократический… Демократия как совокупность прав граждан совершенно не противоречит монархическому строю», — цитирует Закатова издание.

Он привел результаты исследований фондов «Левада-Центр» и ВЦИОМ, которые показывают, что порядка 30% россиян проявили свою симпатию к монархии. Однако Закатов подчеркнул, что обольщаться такими цифрами не стоит, так как многие из этих респондентов не понимают, что такое монархия в полной мере.

В заключение он заявил, что монархия не является устаревшим строем, а напротив — современным. Также он особо подчеркнул тот факт, что все потомки царской династии лояльно относятся к действующему правительству.