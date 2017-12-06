Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

Несмотря на предупреждения властей Израиля, президент США Дональд Трамп все же признает Иерусалим столицей страны.

Официальное заявление американского лидера по этому поводу состоится 6 декабря, сообщает Afp со ссылкой на собственные источники. Любое признание Иерусалима как столицы Израиля является казусом для палестинских лидеров, которые считают, что Восточный Иерусалим, аннексированный Израилем в 1967 году, должен быть столицей государства, к которому они стремятся.

В Белом доме напоминают, что отсрочка признания Иерусалима как столицы страны на протяжении более двух десятилетий не могла помочь достичь мира в регионе.

Президент Палестины Махмуд Аббас, в свою очередь, предупредил Трампа о возможном возникновении опасных последствий такого решения.

В середине мая Дональд Трамп посетил святыни Старого города Иерусалима, о чем писала «Практика».