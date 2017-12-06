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06 декабря, в 10:05
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Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

Глава Белого дома объяснил свое решение

Несмотря на предупреждения властей Израиля, президент США Дональд Трамп все же признает Иерусалим столицей страны.

Официальное заявление американского лидера по этому поводу состоится 6 декабря, сообщает Afp со ссылкой на собственные источники. Любое признание Иерусалима как столицы Израиля является казусом для палестинских лидеров, которые считают, что Восточный Иерусалим, аннексированный Израилем в 1967 году, должен быть столицей государства, к которому они стремятся.

В Белом доме напоминают, что отсрочка признания Иерусалима как столицы страны на протяжении более двух десятилетий не могла помочь достичь мира в регионе.

Президент Палестины Махмуд Аббас, в свою очередь, предупредил Трампа о возможном возникновении опасных последствий такого решения.

В середине мая Дональд Трамп посетил святыни Старого города Иерусалима, о чем писала «Практика».


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Александр
Гость
Александр

Какая разница! Израильтяне разбегутся по Америке и Крыму, ибо сил и денег удерживать их в назначенном Сталиным месте уже нет. США поддерживает идею естественной рождаемости (мирного вытеснения израильтян).

17 дней 9 часов назад