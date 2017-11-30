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30 ноября, в 20:04
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Дональд Трамп: у нас все хорошо

Президент США ответил Терезе Мэй на недовольство по поводу видео, опубликованных в его Twitter

Дональд Трамп отреагировал на недовольство Терезы Мэй ретвитами видео анти-мусульманского характера. “Тереза Мэй,  не фокусируйтесь на мне, сосредоточьте внимание на деструктивном радикальном исламском терроризме, который существует в Соединенном Королевстве. У нас все хорошо!” – написал Трамп.

Упрек президента Соединенных Штатов британскому премьер-министру Терезе Май после того, как она критиковала его за ретвит антиисламских видео, вызвал осуждение в Великобритании. Мэр Лондона призвал к прекращению государственного визита Трампа, сообщает DW.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй вынуждена была прервать свой визит на Ближний Восток в четверг, чтобы ответить на внезапный интерес президента США к британской крайней правой группе Britain First. В Иордании после визита в Ирак и Саудовскую Аравию в среду Мэй дала свои первые комментарии по по произошедшему инциденту.

«Тот факт, что мы сотрудничаем не означает, что мы боимся быть предельно честными с ними и сказать о том, что Соединенные Штаты ошибаются», – сказала Мэй журналистам в Аммане. «И я совершенно ясно понимаю, что подобные видео неприемлемы». Однако Мэй добавила, что связи с Вашингтоном все еще «прочны».

Пресс-секретарь Мэй ответил, что премьер-министр и так сосредоточена на борьбе с экстремизмом – не со всеми мусульманами Великобритании. «Подавляющее большинство мусульман в этой стране являются законопослушными людьми, которые отвергают экстремизм во всех его формах. Премьер-министр была ясна – там, где существует экстремизм, его нужно устранить», – сказал он журналистам.

Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила в четверг в парламенте, что «британцы в подавляющем большинстве отвергают предвзятую риторику крайне правых».

«Надеюсь, что комментарии премьер-министра окажут некоторое влияние на президента», – сказала она.

Ранее Практика писала о том, что визит Трампа в Великобританию может отмениться в связи с произошедшими событиями.


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