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Дональду Трампу не доверяют порядка 65% американцев

При этом 40% опрошенных считают его сильным лидером

Более половины населения США (65%) не доверяет президенту страны Дональду Трампу, примерно столько же американцев считают, что он за почти девять месяцев на посту не достиг никаких результатов.

Положительно оценили работу президента Соединенных Штатов лишь 35% респондентов, сообщают газета The Washington Post и телеканал ABC, которые проводили опрос.

Около 53% опрошенных выразили недовольство экономической политикой нынешнего президента США, порядка 70% респондентов — реформой системы здравоохранения, примерно столько же ответили, что Дональд Трамп плохо справляется с вопросами межрасовых отношений. Тем не менее чуть более 40% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, считают ли они президента америки сильным лидером.

Опрос проводился в период с 29 ноября по 1 ноября среди более тысячи респондентов. Погрешность выборки не превышает 3,5%.

Ранее «Практика» писала о том, что Дональд Трамп призвал отменить лотерею грин-карт.


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