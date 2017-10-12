Дополнительные штрафы для автомобилистов могут ввести Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут ввести штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила благоустройства территорий в городе.

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина стала инициатором создание рабочей группы, которая займется подготовкой изменений в региональный закон об админнарушениях, сообщается в Facebook на странице группы «Екатеринбург. Все самое интересное».

Депутаты разработают жесткие меры ответственности автолюбителей, которые будут узаконены.

Ранее свердловские чиновники уже принимали областной закон, связанный с наказанием за парковку на газонах. Однако эти меры опротестовала прокуратура, так как они противоречили федеральному законодательству.

В свою очередь жители Екатеринбурга в комментариях к новости заявили, что эффективно с этим можно бороться только оборудованными парковками. В Европе их делают под зданиями.