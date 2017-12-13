Сегодня:
$
Нефть
Золото
13 декабря, в 19:48
Новости

Допуском россиян к Олимпиаде займётся член МОК от страны без зимнего спорта

Рабочую группу по реализации решения исполкома возглавит Николь Хевертс
Допускать россиян к Олимпийским играм будет Николь Хевертс, представитель Арубы – острова на юге Карибского моря. Хевертс возглавит рабочую группу по реализации решения исполнительного комитета от 5 декабря.

Генсек национального олимпийского комитета Арубы была одной из тех, кто принимал решение о допуске российских спортсменов к Играм в Пхёнчхане. Интересно, что в Арубе нет зимних видов спорта, пишет Life.

Хевертс лично принимала участие в Олимпийских играх 1984 года – она выступала в составе сборной Нидерландских Антил по синхронному плаванию.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 декабря, в 15:29
СМИ: Россию допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом
Новости
04 декабря, в 15:27
Песков прокомментировал возможность бойкотировать Олимпийские игры
Новости
07 декабря, в 00:26
CNN: Южная Корея в шоке от решения МОК

Оставить комментарий

avatar
Парфирич
Гость
Парфирич
Константин Коханов: Народ, Государственная Дума и Правительство по-разному понимают, что такое ПАТРИОТИЗМ. ##### У нас лишь в Думе патриоты, И всё правительство из них, Народ же туп, все идиоты, Толпа психически больных. ##### Патриотизм есть для народа, Он неприемлем для элит, Для них без племени и рода, Страну плевать, кто победит. ##### На первом плане, только личность, Её запросы и права, А честь и совесть – можно вычесть, Чтоб не болела голова. ##### О Флаге с Гимном, разве спорят? С пренебреженьем говорят, Лишь те, кто Родину позорят, И всё никак не разорят. ##### Конечно в области балета, Гордиться мы должны… Read more »
9 дней 15 часов назад