Допуском россиян к Олимпиаде займётся член МОК от страны без зимнего спорта

Допускать россиян к Олимпийским играм будет Николь Хевертс, представитель Арубы – острова на юге Карибского моря. Хевертс возглавит рабочую группу по реализации решения исполнительного комитета от 5 декабря.

Генсек национального олимпийского комитета Арубы была одной из тех, кто принимал решение о допуске российских спортсменов к Играм в Пхёнчхане. Интересно, что в Арубе нет зимних видов спорта, пишет Life.

Хевертс лично принимала участие в Олимпийских играх 1984 года – она выступала в составе сборной Нидерландских Антил по синхронному плаванию.