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Дорожные знаки о камерах фиксации скорости могут появиться в России

Это сделает езду более комфортной и безопасной

Руководитель профильного комитета Государственной думы России по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил в обязательном порядке устанавливать на дорогах предупреждающие знаки о наличии камер фиксации скоростного режима.

Он считает, что такие нормы следует прописать в действующем законодательстве и ПДД, сообщает ТАСС. Данную тему затронули во время заседании комитета во вторник, 7 ноября.

Член комитета Владимир Афонский отметил, что на дорогах постоянно устанавливают  треноги с камерами фиксации скорости на определенных участках дорог. В последнее время наблюдается хаотичность установки этих треног, нет предупреждений водителю о том, что впереди стоит пункт фиксации скорости. Это приводит к тому, что водитель начинает резко тормозить и нервничать. Это, по мнению чиновника, отражается на безопасности дорожного движения.

Заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов подчеркнул, что водитель должен знать обо всех местах расположения камер фиксации скорости.

 


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