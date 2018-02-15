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15 февраля, в 11:05
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Досрочное повышение: Госдума одобрила проект о поднятии МРОТ с 1 мая

На данный момент МРОТ достигает 9489 рублей в месяц

Государственная дума РФ одобрила во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018-го, а не с 1 января 2019 года.

Согласно проекту, уже этой весной МРОТ будет равен 11 163 рублям. В случае принятия, закон затронет три миллиона человек, половина из которых занята в бюджетном секторе.

Напомним, о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму 10 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Тогда он пообещал, что законопроект вступит в силу с 1 мая.

В настоящее время МРОТ достигает 9489 рублей в месяц, что составляет 85% величины прожиточного минимума.

Добавим также, что законопроект был принят Госдумой в первом чтении 7 февраля.


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