Дубайские школы оснастят солнечными панелями для экономии электроэнергии

В Дубае стартует проект «Солнечные школы». Под этим названием подразумевается программа, нацеленная на снижение расходов электроэнергии. В 2018 году в рамках проекта на крышах 10 частных школ установят по две тысячи солнечных панелей мощностью 500 киловатт.

Еще через два года число школ и университетов, поддерживающих эту технологию, достигнет 100, сообщает Arabian Business и уточняет, что проект «Солнечные школы» позволит сэкономить учебным заведениям до 20% расходов на электроэнергию. Солнечные панели, которые помимо крыш будут смонтированы и на парковках, установят бесплатно.

В начале июля в Китае открыли крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию. Фотоэлектрические панели лучше производят электричество, когда плавают в воде. Плавающие солнечные фермы на 11% эффективнее, чем такие же установки на суше, заявляют ученые.

Ранее «Практика» писала о том, что американская компания Tesla установила первые крыши, выполненные из черепицы с интегрированными солнечными панелями.