В свой день рождения Дуров добавил в Telegram русский язык

Павел Дуров в свой день рождения обновил Telegram — одно из своих самых популярных приложений. Спустя четыре года работы в нем появился русский язык и функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением.

С помощью Live Location пользователи смогут делиться своей геопозицией в чатах и группах — это будет полезно для тех, кто хочет встретиться большой компанией или погулять на массовом мероприятии, сообщает официальный блог Telegram.

Telegram — бесплатный мессенджер, который позволяет мгновенно обмениваться сообщениями, фотографиями и файлами. «Практика» не раз писала об обновляющихся функциях приложения, которые сделали его популярным во всем мире.