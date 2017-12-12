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12 декабря, в 13:18
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Дуров рассказал о планах на монетизацию Telegram

Он подчеркнул, что не продаст мессенджер ни за какие деньги

Основатель социальной сети “ВКонтакте” и Telegram Павел Дуров рассказал, что планирует монетизировать мессенджер в начале 2018 года, однако подробностей не уточнил.

В своем интервью Bloomberg Дуров подчеркнул, что не продаст Telegram ни за какие деньги, хотя предложения по этому поводу поступали неоднократно. “Даже за 20 миллиардов долларов он не продается, – сказал он. – Это пожизненная гарантия”.

Также Дуров рассказал, что открыл офис в Дубае на 23-м этаже небоскреба в Dubai Media City. По его словам, город развивается так же быстро, как стартап.

Telegram – бесплатный мессенджер, который позволяет мгновенно обмениваться сообщениями, фотографиями и файлами. В свой день рождения Дуров добавил в Telegram русский язык, о чем ранее писала Praktika.ru.

 


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