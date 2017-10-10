Два екатеринбуржца набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Два школьника из Екатеринбурга набрали за три экзамена максимальное количество баллов – 300.

Их похвалил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Впервые за время проведения ЕГЭ в России Рособрнадзор решил посчитать количество выпускников, которые набрали максимальные балы по всем предметам.

В 2017 году ЕГЭ сдали 350 тысяч учеников, всего 23 человека набрали максимальные баллы. Двое из них проживают в Екатеринбурге. Дмитрий Рыбин и Константин Махнев закончили школу при Уральском федеральном университете.

«Сейчас все они определили свою дальнейшую судьбу. Хочется верить, что эти выпускники – будущая интеллектуальная элита нашей страны. Среди 23 трехсотбалльников 9 девушек и 14 парней», — сказал глава Рособрнадзора.

Всего выпускники школ сдают четыре экзамена, однако ни одному из них не удалось набрать 400 баллов.