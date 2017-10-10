Сегодня:
$
Нефть
Золото
10 октября, в 11:55
Новости

Два екатеринбуржца набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Рособрнадзор подсчитал число учеников с максимальными результатами

Два школьника из Екатеринбурга набрали за три экзамена максимальное количество баллов – 300.

Их похвалил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Впервые за время проведения ЕГЭ в России Рособрнадзор решил посчитать количество выпускников, которые набрали максимальные балы по всем предметам.

В 2017 году ЕГЭ сдали 350 тысяч учеников, всего 23 человека набрали максимальные баллы. Двое из них проживают в Екатеринбурге. Дмитрий Рыбин и Константин Махнев закончили школу при Уральском федеральном университете.

«Сейчас все они определили свою дальнейшую судьбу. Хочется верить, что эти выпускники – будущая интеллектуальная элита нашей страны. Среди 23 трехсотбалльников 9 девушек и 14 парней», — сказал глава Рособрнадзора.

Всего выпускники школ сдают четыре экзамена, однако ни одному из них не удалось набрать 400 баллов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 17:53
Урбанист Висенте: Екатеринбург можно превратить в Барселону
Новости
09 октября, в 14:02
Всероссийская IT-конференция пройдет в Екатеринбурге
Новости
12 октября, в 12:16
Дети-сироты получили новые квартиры в Екатеринбурге

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо