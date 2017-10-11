Два онлайн-кинотеатра закрыли в РФ за пиратский контент

По требованию компании «Мегофильм», Роскомнадзор навсегда заблокировал интернет-ресурсы gidonline.club и yourcinema.tv.

Как сообщает ТАСС, сайты распостраняли пиратский контент, нарушали авторские и смежные права. При этом посещаемость составляет 37,5 млн и 3 млн российских интернет-пользователей в месяц.

Добавим, что за 2017 год в Роскомнадзор поступило около 100 указаний от Мосгорсуда о постоянной блокировке. На сегодняшний день специалисты закрыли около 600 сайтов.

В начале октября «Практика» публиковала уникальное мнение эксперта о деятельности Роскомнадзора. По мнению младшего юрисконсультанта компании Alta Via Светланы Васильевой, эти реформы не решают проблему пиратства. При этом правообладатели безусловно позитивно оценивают реформы по ограничению доступа к пиратскому контенту.