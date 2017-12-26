Движение Putin Team будет использовать символику с изображением Путина

В Кремле считают, что символика с изображением президента РФ Владимира Путина, которую намерена использовать организация Putin Team, говорит о популярности главы государства.

Таким мнением поделился с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он убежден, что это является следствием исключительной популярности Путина.

Кроме того, Песков уверен, что использование символики с Путиным – это проявление поддержки нынешнего главы государства его сторонниками и единомышленниками, ведь организация Putin Team создавалась именно для этих целей.

Ранее стало известно, что основатель движения хоккеист Александр Овечкин объявил конкурс по созданию фирменного стиля объединения, который будет использован при создании экипировки. В финал попали работы, на которых изображен портрет Владимира Путина.