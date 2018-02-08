“Движение вверх” – настоящий спортивный блокбастер

В среду, 7 февраля, российское посольство в Вашингтоне провело показ фильма “Движение вверх” для студентов-баскетболистов из Джорджтаунского университета. На мероприятии присутствовал Александр Белов – сын знаменитого советского баскетболиста Сергея Белова, одного из участников финального матча олимпийских игр 1972 года.

Самый кассовый фильм

“Движение вверх” вышел на широкие экраны 28 декабря. Уже в первые выходные драме удалось собрать более 100 миллионов рублей. По данным на сегодняшний день кассовые сборы фильма составляют 2,874 миллиарда рублей, что делает его самым кассовым в истории современного российского кинопроката.

Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Вадим Верещагин сообщил, что компания надеялась, что фильм превзойдет результаты «Легенды №17» и «Экипажа».

“Что касается разницы в динамике «Викинга» и «Движения вверх», то не стоит забывать, что в прошлом году 5 января вышел фильм «Кредо убийцы», который был действительно огромным по потенциалу. В этом году нам повезло и такого фильма не было, вышел только «Величайший шоумен», — и прошел неудачно, хотя с точки зрения своего жанра он и собрал достаточно хорошую кассу. То есть, не было предпосылок для падения с точки зрения конкурентов, и в то же время у картины был потрясающий сарафан, равных которому, на моей памяти, не было”, – сказал он.

Сюжет картины

В основу фильма легла автобиографическая книга советского баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх», посвящённая 30-летию летней Олимпиады 1980 года в Москве.

Сюжет повествует об истории мужской сборной СССР по баскетболу. В 1970 году у команды меняется тренер. Новый наставник сборной Владимир Гаранжин на пресс-конференции заявляет, что намерен победить сборную США на предстоящих Олимпийских играх.

Полностью меняется состав сборной, в команду вступают новые игроки из разных республик СССР. Наставник команды полностью меняет тип тренировок и убеждает игроков в том, что они способны одолеть непобедимую команду американцев.

В финале баскетбольного турнира Олимпийских игр встречаются, как и планировал Гаранжин, команды СССР и США. К финалу обе сборные приходят без единого поражения. Исход финального матча решается в последних 3 секундах игры.

Отзывы к фильму

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает фильм образцовым: “Движение вверх — это, я считаю, вообще в некотором роде самый удачный, даже образцовый отечественный кинопродукт. Он закольцовывает многолетние творческие искания нашего кинематографа: возвращается к якобы утраченным ценностям и смыслам великой школы советского кино и воспроизводит их в современном формате”.

“Это отличное кино. Играют отлично, снято превосходно, но главное — есть реальный драматический рассказ о совершенно реальных людях, и есть правда жизни… Словом, фильм замечательный”, – прокомментировал фильм журналист Владимир Познер.

Также Владимир Путин лично поблагодарил Машкова за отличный фильм в рамках встречи с доверенными лицами в Москве, сообщают Известия.

“Вам спасибо большое за фильм” – сказал он.

Общественность о фильме

Большинство зрителей делятся положительными впечатлениями после просмотра картины.

“Мы получили качественную спортивную драму, основанную на реальных событиях. Ее можно смело рекомендовать тем, кто соскучился по человеческим позитивным фильмам и далек от спорта”, – написал отзыв о фильме на сайте КиноПоиск пользователь kotokritik.

“В общем и целом это отличный фильм, который стоит глянуть ради настоящей неподдельной истории, ради патриотизма (хоть эта тема задевается тут мало), ради просто нормального фильма, в котором нет плохих коммунистов или плохих американцев. Все что есть в этом фильме, так это крепкая драма и спортивный дух!” – комментирует пользователь selbultekov.

Роли и награды

Главную роль тренера команды в фильме сыграл Владимир Машков. Также в картине снимались Андрей Смоляков, Марат Башаров, Сергей Гармаш и другие известные актеры.

Фильм 6 января получил кинонаграду «Золотой четвертак» в номинации «Лучший отечественный фильм» 2017 года.