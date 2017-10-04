Двухлетняя девочка задолжала за капремонт больше 10 тысяч рублей

Двухлетняя девочка из Прикамья «задолжала» местному фонду капитального ремонта больше 10 тысяч рублей. Коммунальщики ежемесячно высылают на имя ребенка письма с требованием погасить долг, которого нет.

Мама девочки отправила в фонд десяток документов, доказывающих то, что у ее дочки, которая даже не ходит в детсад, не может быть долгов, пишет РИА Новости. Но коммунальщиков это не смущает: они продолжают ждать погашения задолженности. При этом, сама мама тоже получает квитанции о необходимости оплатить капитальный ремонт и своевременно вносит деньги.

В самом фонде пояснили, что подобные путаницы происходят из-за того, что Росреестр Прикамья передает неверную информацию о собственниках квартир. После того, как информация о «долге» ребенка появилась в СМИ, сотрудники фонда пообещали внести изменения в платежную систему.