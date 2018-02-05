Дятлы страдают от сотрясения мозга при добыче пищи

Ученые выяснили, что дятлы страдают от сотрясения мозга из-за того, каким способом добывают пищу. Миф о том, что “долбежка” стволов деревьев не наносит никакого вреда, развеяли американские ученые.

Специалисты Бостонского университета провели ряд исследований и выяснили, что дятлы получают серьезные травмы, когда долбят клювами стволы деревьев, пишет Русская Планета. Птицы подвержены сотрясению мозга, расслоению сетчатки, разрушению клюва и другим травмам. При этом, тау-белок, который при травмах скапливается вокруг нервных окончаний, распределяется по организму неравномерно. Именно благодаря тому, что около частей черепа, испытывающих максимальные нагрузки, у дятлов был обнаружен тау-белок, удалось сделать вывод о сотрясении мозга.

Ранее считалось, что птицам, с силой долбящим клювами стволы деревьев, не грозит сотрясение мозга, а кости их черепа способны выдержать весьма значительные нагрузки. Praktika.ru регулярно рассказывает об открытиях ученых.