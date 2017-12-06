Дым от пожаров в Калифорнии виден из космоса

Массивные шлейфы дыма от пожаров, бушующих в южной Калифорнии видны на спутниковом снимке NASA, сообщает USA today.

Спектрорадиометр с изображениями с умеренным разрешением (MODIS) на спутнике NASA “Терра” сделал фото сегодня днем, когда пожар “Thomas” в округе Вентура уничтожил более 50000 акров из-за сильнейшего ветра в Санта-Ане. На фото также видны дымовые потоки от пожаров “Creek” и “Rye”.



Лесные пожары, которые начались в понедельник вечером в Санта-Паула, штат Калифорния, распространились на 85,9 квадратных миль, по данным властей.

Смертельные пожары начались менее, чем через два месяца после того, как серия лесных пожаров прошла в Северной Калифорнии и унесла жизни 40 человек и оставила огромное количество людей без крова.

Ранее Praktika.ru писала о том, что лесные пожары бушуют на большей части Израиля.