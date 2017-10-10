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10 октября, в 13:50
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Джазовые музыканты со всего мира приедут на фестиваль в Краснодаре

Особым гостем мероприятия станет квинтет, являющийся пятикратным лауреатом "Грэмми"

В начале ноября в Краснодарском Музыкальном театре состоится VI международный фестиваль GG Jazz, на который приедут джазовые музыканты со всего мира.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства культуры Краснодарского края, мероприятие пройдет в период с 3 по 5 ноября.

Отмечается, что в 2017 году в программе фестиваля представлено максимально возможное разнообразие современных течений джазовой музыки.

На мероприятие приедут ведущие исполнители в своих направлениях. При этом большинство из того, что будут играть приглашенные артисты, прозвучит в России впервые.

Главным гостем международного фестиваля станет квинтет, являющийся пятикратным обладателем премии «Грэмми», американского джазового пианиста Артуро О’Фэррилла.

VI Международный фестиваль в краевой столице состоится при поддержке дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.


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