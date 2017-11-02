Джером Пауэлл номинирован на пост главы ФРС США

Белый дом уведомил Джерома Пауэлла, члена совета управляющих Федеральной резервной системы, о том, что Дональд Трамп, президент США, собирается выдвинуть его кандидатуру на почетный пост. Пауэлл может стать главой ФРС.

Джанет Йеллен, действующая глава ФРС США, прослужила на почту четыре года. Обычно, согласно традиции, президент переназначает руководителя после первого срока — это считается большой честью, пишет РИА Новости.

Однако, ожидается, что в 2018 году, когда истечет срок службы Йеллен, Трамп назначит на пост главы регулятора Джерома Пауэлла. Имя нового главы ФСР Дональд Трамп лично объявит в четверг, 2 ноября, во второй половине дня.